Policlínica municipal.Foto: Divulgação

Publicado 11/03/2024 16:21

Paraíba do Sul - Principal aparelho da rede de Saúde de Paraíba do Sul, a Policlínica Municipal Doutor Henrique Bastos Filho completou um ano de reinauguração neste domingo (10). Após passar dois anos desativada, a clínica, no último ano, realizou mais de 30 mil atendimentos médicos especializados, desafogando a fila de espera.

Com projetos que foram desde a reestruturação do prédio, como novo mobiliário, acessibilidade e climatização, até a ampliação das especialidades médicas ofertadas, a Policlínica Municipal tem apresentado resultados muito positivos e colaborado com a oferta de uma saúde pública com mais qualidade para o povo sul-paraibano.



27 Especialidades Médicas e muito mais



A Clínica do Povo acompanha de perto a saúde dos sul-paraibanos, oferecendo 27 especialidades médicas diversas: ortopedia, nefrologia, pediatria, Proctologia, neurologia, otorrinolaringologia, hematologia, cardiologia, pneumologia, angiologia, geriatria, nefrologia, gastroenterologia, pequenas cirurgias, endocrinologia, alergologia, urologia, dermatologia, terapia ocupacional, psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia, odontologia, oftalmologia, nutrição e oncologia clínica.



São 60 médicos especializados atendendo semanalmente às famílias sul-paraibanas de forma humanizada e centralizada. Ao todo, 109 funcionários estão disponíveis para somar com a saúde municipal.



Só na área odontológica, sete especialidades exclusivas estão disponíveis para o atendimento. Em um ano, mais de 11 mil procedimentos foram realizados nas áreas de periodontia, cirurgia oral menor, endodontia, estomatologia, prótese dentária, ortopedia funcional dos maxilares e rede de cuidados às pessoas com deficiência. “Dentre os tantos pontos positivos que o retorno desse aparelho proporcionou, com certeza a presença de profissionais capacitados e voltados ao atendimento humanizado foi o principal. Cuidado e disposição ao próximo são marcas dos profissionais que compõe esse time de peso da Policlínica”, afirmou o subsecretário de Saúde, Raphael Borges.



Policlínica com horário estendido



O subsecretário também explica que, para ser atendido na Policlínica Municipal, o paciente deve receber um encaminhamento de um médico das Unidades Básicas de Saúde (UBS). O atendimento da “Clínica do Povo” é de segunda a sexta-feira, das 7h até às 16h. Nas quintas-feiras o atendimento é estendido até às 20h30.