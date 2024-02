Novo ciclo da Batalha da Beira inicia em março. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Paraíba do Sul

Publicado 08/02/2024 19:07

Paraíba do Sul - Na última sexta-feira (2), o projeto cultural “Batalha da Beira” celebrou o término do primeiro ciclo com a consagração do campeão anual das batalhas de rima realizadas mensalmente no Espaço Cultural Maria de Lourdes Tavares, na Nova Beira Rio. Intitulado de “Rei da Beira”, o MC sul-paraibano “R7” foi aclamado com o primeiro lugar do ranking com 41 pontos.

“Estamos prontos para mais uma etapa desse projeto que incentiva e promove talentos sul-paraibanos na proposta de ressocialização social e fomento à arte. Foram 10 etapas nessa primeira fase, além das edições especiais, como a da Batalha da Juventude. Um grande passo que nosso município dá em relação ao resgate das culturas urbanas e no apoio cultural aos nossos jovens”, declarou o diretor da Fundação Cultural do município e incentivador do projeto, Thalyson Bitencour

O novo ciclo da Batalha da Beira, que inicia no mês de março, projeta, além das batalhas de rimas mensais, o impulsionamento de outros movimentos culturais atrelados ao hip-hop. Apresentações de danças urbanas, como o passinho, o incentivo ao esporte e as diversas manifestações artístico-culturais estarão presentes nas próximas edições.

A Batalha da Beira retornou ao calendário sul-paraibano no ano de 2023 após anos fora de atividade, a maior representação de cultura de rua da cidade regressa com o apoio da Fundação Cultural, através da Prefeitura de Paraíba do Sul, dentro do projeto intitulado “Pacto pela Juventude”. O objetivo geral do retorno é reacender e fortalecer a cultura suburbana do município, principalmente a cultura do hip-hop, estimulando o raciocínio lógico e a dicção, além de ajudar na reinserção social de jovens periféricos.