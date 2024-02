Jovem já estava sendo procurado pela polícia. - Foto: Divulgação/38º BPM

Jovem já estava sendo procurado pela polícia.Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 05/02/2024 17:34

Paraíba do Sul - Um jovem, de 19 anos, foi preso com drogas enquanto aguardava na fila de entrada de um evento que ocorria no Parque de Exposições, no Jatobá. A prisão ocorreu na noite de sábado (3), em Paraíba do Sul.

O homem estava sendo procurado desde o início da tarde pela polícia por pilotar uma moto fazendo manobras perigosas e desrespeitando diversas leis de trânsito, tendo filmado e publicado os vídeos em suas redes sociais.

Após a busca ser iniciada, o indivíduo foi encontrado na fila da festa com 40 comprimidos de ecstasy, 23 sacolés de "MD", três frascos de loló, uma embalagem de maconha e dinheiro em espécie.

O caso foi registrado na 107ª DP, onde foi acusado por tráfico de drogas, apologia ao crime e direção perigosa sem habilitação. A motocicleta também foi apreendida.