Ações foram realizadas na Praça Garcia.Foto: Divulgação

Publicado 23/01/2024 14:16

Paraíba do Sul - A Secretaria Munipal de Saúde, através da Coordenadoria de Vigilância Ambiental, realizou ações de controle e monitoramento para impedir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, no município. A ação ocorreu na parte central da cidade, na Praça Garcia na manhã de segunda-feira (22).

"É fundamental também que os sul-paraibanos se engajem na prevenção individual. Então verifiquem sempre se há acumulo de água em suas residências ou em loteamentos. Se surgirem sintomas, como manchas pelo corpo, febre ou dores, procurem imediatamente a Unidade Básica de Saúde mais próxima”, afirmou a secretária de Saúde, Elizangela Gomes da Silva Mafra.

De acordo com o setor de Vigilância em Saúde Ambiental, cerca de 90% dos focos que são encontrados no município estão no peridomicílio, ou seja, nos quintais. Por isso a equipe ressalta a importância de ações que visam a sensibilização da população em relação às medidas simples para controlar os mosquitos.

Além das ações realizadas, a equipe de vigilância ambiental irá reforçar os atendimentos em imóveis fechados, casas abandonadas e terrenos baldios para evitar a proliferação do mosquito da dengue nesses locais. Em caso de denúncias, o morador pode entrar em contato com a Secretária Municipal de Saúde ou pela Ouvidoria Municipal.