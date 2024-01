Paraíba do Sul completou 191 anos. - Foto: Divulgação

Publicado 15/01/2024 20:00

Paraíba do Sul - Nesta segunda-feira (15), o município de Paraíba do Sul está completando 191 anos. A programação de aniversário da cidade contou com inaugurações, apresentações e lançamentos, mas teve show remarcado por conta das chuvas no fim de semana.

As festividades estavam marcadas para o domingo (14), mas por conta das chuvas em todo o estado, algumas atrações tiveram que ser adiadas, como o show com o cantor Dudu Nobre, que será no dia 26 de janeiro. No entanto, a missa em celebração aos 191 anos, na Igreja Matriz de São Pedro e São Paulo, foi realizada nesta manhã, assim como a inauguração do Centro Materno Infantil. Além disso, o clipe da música "Sempre Cidade da Simplicidade", do artista sul-paraibano Chris Ribeiro, também foi divulgado nas redes sociais da Prefeitura.