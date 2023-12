Conforme apurado pela Polícia Civil, além do tráfico de drogas, os investigados estão vinculados a tentativas de homicídio e outros delitos - Divulgação

Publicado 06/12/2023 17:15

Paraíba do Sul - Na manhã desta quarta-feira (6), uma ação conjunta das polícias Civil e Militar culminou na prisão de dez pessoas em Paraíba do Sul, em uma operação de combate ao tráfico de drogas. Os indivíduos são investigados por suposto envolvimento em atividades criminosas no bairro Liberdade.

Dos 21 mandados de prisão preventiva emitidos pela Justiça, nove foram efetivamente cumpridos. Durante a operação, uma mulher foi detida em flagrante por porte ilegal de arma. Todos os detidos foram encaminhados para a delegacia local.

Conforme apurado pela Polícia Civil, além do tráfico de drogas, os investigados estão vinculados a tentativas de homicídio e outros delitos que envolvem o uso de força e violência. Entre os casos registrados, destaca-se o episódio de julho deste ano, quando um homem, suspeito de integrar uma facção rival, foi brutalmente agredido pelo grupo.

A investigação revelou também atos violentos recentes, ocorridos em 7 de novembro, quando um homem foi agredido e teve seu carro apedrejado após reclamar do tráfico no bairro, e em 26 de novembro, quando membros do grupo foram alvos de tiros por uma facção rival na saída de um show de pagode.