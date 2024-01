Acusado foi levado à 107ª DP. - Foto: PCERJ

Acusado foi levado à 107ª DP.Foto: PCERJ

Publicado 08/01/2024 18:05 | Atualizado 08/01/2024 18:05

Paraíba do Sul - Um homem foi preso por espancar a companheira com uma barra de ferro na noite de domingo (07), em Paraíba do Sul. A ocorrência aconteceu em uma casa na Rua Domingos de Aguiar, no bairro Barão de Angra.

As equipes do 38º BPM foram acionadas, onde encontraram o homem e realizaram o prisão, conduzindo-o até a 107ª DP, no bairro da Pedreira.

De acordo com a polícia, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.