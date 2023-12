Reunião teve representantes de todas as partes buscando soluções. - Foto: Divulgação

Publicado 30/12/2023 15:00

Em uma espécie de liga da justiça, o gestor público Júlio Canelinha e os vereadores locais Léo Corrêa e André Salgueiro estiveram, na tarde desta sexta-feira (29), em uma reunião com a equipe da diretoria da Light, liderada pela Coordenadora de Relações Institucionais, Andrea Bastos, e também ao lado do deputado estadual Danniel Librelon (REPUBLICANOS), para trazer à mesa discussões fundamentais para resolver as persistentes interrupções de energia que assolam o município de Paraíba do Sul.

O principal ponto de pauta na reunião foi a crítica situação energética enfrentada pela cidade, uma realidade que impacta diretamente a qualidade de vida dos cidadãos. Interrupções frequentes têm causado transtornos à população, exigindo ações rápidas e eficazes para encontrar soluções a longo prazo.

"Essa crise é muito grande na cidade, e isso é ruim para a população. Como morador, tenho sentido na pele os problemas que isso causa. São noites atrás de noites precisando de vela. Precisamos de relacionamento, conversas e entendimento para conseguir dar para a cidade melhorias", enfatizou Canelinha. “São inúmeras perdas como alimentos, empreendimentos sem funcionar, pessoas idosas e crianças que precisam de atenção, ruas no escuro, a produção do agro precisando descartar produtos”, contou o gestor que frisou que a cidade passou pelas festividades de Natal sem energia.

A busca por um diálogo efetivo e a criação de estratégias conjuntas foram pontos destacados como fundamentais para superar a atual crise e implementar melhorias significativas no fornecimento de energia para os sul paraibanos.

A confiança em resoluções para a cidade foi expressa pelo gestor público. "Estou confiante de que melhorias estão a caminho e seguirei acompanhando de perto a situação", afirmou Canelinha, sinalizando otimismo em relação às iniciativas que surgirão a partir dessa colaboração entre a esfera pública e a distribuidora.

A expectativa é que a união de esforços resulte em medidas concretas que beneficiem a população de Paraíba do Sul, proporcionando mais confiança no fornecimento de energia elétrica.