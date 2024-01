Polícia apreendeu revólver. - Foto: Divulgação/38º BPM

Polícia apreendeu revólver.Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 14/01/2024 19:25

Paraíba do Sul - A Polícia Militar prendeu um homem armado neste domingo (14), em Paraíba do Sul. A ação ocorreu no bairro Santa Josefa, após abordagem da equipe do setor Echo.

Segundo o 38º BPM, o preso tem passagem por tráfico de drogas. A arma apreendida se trata de uma revólver calibre 38 com cinco munições e está com a numeração suprimida.