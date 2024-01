Inscrições estão abertas. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Paraíba do Sul

Publicado 19/01/2024 15:46 | Atualizado 19/01/2024 15:48

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul, através da Fundação Cultural, está lançando o projeto "191 Fios de História". Com a mistura de arteterapia e valorização histórica, a proposta visa capacitar cidadãos sul-paraibanos para que possam representar as belezas do município dentro de técnicas artesanais.

As inscrições devem ser feitas no Theatro Municipal Mariano Aranha, entre os dias 19 e 23 de janeiro. As vagas são limitadas. Para se inscrever, é necessário levar RG, CPF e um comprovante de que exerce atividades de artesanato no município de Paraíba do Sul.