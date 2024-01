Tenente-coronel Luciano. - Foto: Divulgação/38º BPM

Tenente-coronel Luciano.Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 18/01/2024 13:46

Paraíba do Sul - O Tenente-coronel Luciano Henrique Alcantara Cunha recebeu, na noite de segunda-feira (15), o título de cidadão honorário sul-paraibano. A cerimônia em que a entrega do título foi realizada ocorreu na Câmara Municipal de Paraíba do Sul.

A honraria é concedida a pessoas que praticam atos de relevante interesse social em favor da população do município. O comandante está à frente do 38º BPM desde julho de 2023.