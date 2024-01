Caso é investigado pela 107ª DP. - Foto: Reprodução

Caso é investigado pela 107ª DP.Foto: Reprodução

Publicado 22/01/2024 22:07

Paraíba do Sul - Em ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, um homem suspeito de tentativa de homicídio foi preso na última semana no bairro Ponte Preta. O acusado teria empurrado uma mulher de uma ponte de trem há cerca de duas semanas.

Segundo os agentes da Polícia Civil, ao ser empurrada pelo homem, a vítima se agarrou a uma vegetação na margem e foi resgatada após gritar por socorro. A ponte em questão está desativada e é utilizada apenas como atalho entre os dois lados do Rio Paraíba do Sul por algumas pessoas.

O crime está sendo investigado na 107ª DP.