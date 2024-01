Dudu Nobre é a atração principal do último fim de semana de comemorações aos 191 anos do município. - Foto: Reprodução

25/01/2024

Paraíba do Sul - Nesta sexta-feira (26) será realizada a parte final da programação em comemoração aos 191 anos de Paraíba do Sul. No Largo Gonzalez, a partir das 19h, em frente ao Materno Infantil, o cantor Dudu Nobre irá se apresentar com seus sucessos. A agenda do fim de semana também prevê um pacote de inaugurações do Governo Municipal, lançamento de novidades para a cidade e a apresentação de 12 artistas sul-paraibanos no palco principal.

“Vamos apresentar também um pacotão de obras que faremos em 2024. Após três anos organizando as finanças da Prefeitura e a cidade, chegamos ao ponto que tanto sonhamos: começar a construir uma nova Paraíba do Sul! Deixamos o abandono de mais de 15 anos para trás e, neste ano, uma nova história começa”, afirmou a prefeita Dayse Onofre.



“Em solidariedade aos nossos conterrâneos fluminenses, que foram fortemente atingidos pelas chuvas dos últimos dias, adiamos a nossa comemoração que iria acontecer no dia do aniversário de Paraíba do Sul, 15 de janeiro. Agora podemos celebrar essa data sem nenhum transtorno e com a mesma alegria e diversão já prevista”, disse Giulia Machado, presidente da Fundação Cultural.