Apreensão foi realizada por agentes do 38° BPM.Foto: Divulgação/38° BPM

Publicado 02/02/2024 21:05

Paraíba do Sul - Uma arma de fogo foi apreendida por agentes do 38° BPM no bairro Eldorado em Paraíba do Sul. A ação ocorreu em um esconderijo de traficantes.

Equipes da 2ª CIA intensificaram o patrulhamento e conseguiram realizar a apreensão. A ocorrência foi registrada na 107ª DP.