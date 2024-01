Operação conjunta resultou na apreensão. - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 26/01/2024 19:47

Paraíba do Sul - A Polícia Militar, através do 38º BPM, prendeu dois irmãos por tráfico de drogas no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul. A ação foi realizada na tarde de quinta-feira (25) e contou com apoio da Polícia Civil, com agentes da 107ª DP.

No flagrante, 188 cápsulas grandes de cocaína, dois rádios transmissores, um celular e dinheiro em espécie foram apreendidos. A carga de entorpecentes foi encontrada embaixo de um colchão.

A dupla foi levada à delegacia, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e permaneceram presos, à disposição da Justiça.