A previsão é que mais de 20 blocos, das características mais variadas, encham as ruas sul-paraibana de alegria nesses cinco dias de folia. Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2024 15:28

Paraíba do Sul - A Prefeitura, através da Fundação Cultural, apresentou a agenda do Carnaval 2024. Apostando na tradição dos blocos de rua e na programação “raiz”, o calendário carnavalesco apresenta 14 atrações musicais e mais de 20 blocos de rua nos cinco dias de folia. O palco principal estará localizado na Praça Marques de São João Marcos (Jardim Velho), e sediará os shows gratuitos. Os blocos tradicionais ocorrem de maneira descentralizado por vários bairros da cidade.

“Paraíba do Sul tem sido conhecida e reconhecida por ter um carnaval para a família, seguro e sem violência. Neste ano não será diferente. Preparamos uma programação agradável, do nosso jeito sul-paraibano: que proporciona alegria para as crianças até aqueles da melhor idade. Portanto, mais uma vez, convidamos a todos para pular Carnaval com a gente, pois é garantia de alegria e segurança”, afirmou a presidente da Fundação Cultural, Giulia Machado.

A abertura da Folia de Momo acontece na sexta-feira, dia 9 de fevereiro, com as apresentações do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Sul-paraibano, Banda 120 BPM e Acústico A3 na agenda do palco principal. Quem abre a programação de blocos do primeiro dia é o Bloco do Terror, o único da região com a temática horripilante, se destaca pela sua natureza incomum e por estar nas ruas sul-paraibanas há quase 40 anos. Ele percorre o bairro Rua das Palhas em direção ao Centro da cidade, com início previsto para 0h.

No sábado de Carnaval, 10 de fevereiro, a volta do famoso Grupo Motivo, pagodeiros que, por muitos anos, animaram e embalaram as noites sul-paraibanas, é uma das atrações e também mais uma ação de resgate do carnaval raiz de Paraíba do Sul que tanto fez sucesso no passado e atraia turistas que procuram uma folia alegre, mas segura para toda a família. Em seguida a festa fica por conta do cantor PV Rivello e dos grandes sucessos do Bokaloka.

Já no terceiro dia de Carnaval, o domingo começa com o Recorda Samba, tradicional grupo sul-paraibano de Zé Bola e companhia que traz alegria com as antigas marchinhas de carnaval e encerra com o maior bloco de embalo do planeta, o Cordão da Bola Preta, que já virou tradição no domingo de carnaval da cidade.

No penúltimo dia de folia, os sul-paraibanos e visitantes vibrarão ao som das mulheres empoderadas ocupando o pagode: Samba de Colher; no mesmo dia a programação segue com o cavaco nervoso da galera do Ousasamba; e, fechando a segunda-feira de Carnaval, Sandra da Portela promete jogar a energia positiva para as alturas.

Sem perder o ritmo, o último dia de carnaval traz nomes que surpreenderão o público: os pagodeiros do Caçarola começam a programação principal agitando a galera. E quem é pagodeiro raiz sabe que o grupo Bombocado é de tirar o chapéu! Fechando com chave de ouro o Carnaval 2024, a maior promessa do pagode, Matheuzinho, leva seus sucessos ao palco e promete fazer um show inesquecível para os foliões de Paraíba do Sul.

Os blocos carnavalescos, gratuitos e pagos, se concentrarão nos bairros correspondentes a cada organização. A programação será divulgada nas redes oficiais da Prefeitura de Paraíba do Sul. A previsão é que mais de 20 blocos, das características mais variadas, encham as ruas sul-paraibana de alegria nesses cinco dias de folia.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 9 de fevereiro

Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Sul-paraibano – 21h

Banda 120 BPM – 22h

Acústico A3 – 00h

Sábado, 10 de fevereiro

A volta do Grupo Motivo – 17h

Caçarola – 20h

Bokaloka – 22h30

Domingo, 11 de fevereiro

Recorda Samba – 17h

Bola Preta – 19h30

Segunda-feira, 12 de fevereiro

Samba de Colher – 17h

Ousasamba – 19h30

Sandra da Portela – 23h

Terça-feira, 13 de fevereiro

PV Rivello – 17h

Bombocado – 19h30

Matheuzinho – 22h