Grande quantidade de drogas foi apreendida. - Foto: Divulgação/38º BPM

Grande quantidade de drogas foi apreendida.Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 29/01/2024 18:55

Paraíba do Sul - A Polícia Militar prendeu um homem com mais de 15 kg de drogas no bairro Eldorado em Paraíba do Sul, no domingo (28). O material apreendido gerou um prejuízo de cerca de R$ 46 mil ao tráfico de drogas.

A ação ocorreu após denúncias de que o homem estaria escondendo armas e entorpecentes no imóvel em que morava. Quando os policiais chegaram, o indivíduo negou ter drogas na residência, mas permitiu que a revista fosse realizada. Ao todo, foram apreendidos quase 15 kg de maconha - divididos em 31 tabletes, 34 buchas da mesma droga, 232 cápsulas e quatro embalagens de pasta base de cocaína, munições, carregador de submetralhadora, mil cáspulas vazias para embalar drogas, quatro balanças de precisão, dinheiro em espécie e um caderno com anotações do tráfico.

A ocorrência foi registrada na 107ª DP. O homem foi preso por tráfico e associação para o tráfico de drogas.