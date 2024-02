Festa começa a partir desta quinta-feira. - Foto: Divulgação

Publicado 07/02/2024 13:10

Paraíba do Sul - Resgatando a tradição carnavalesca, Paraíba do Sul começa a agitar os dias para o Carnaval 2024. A partir de quinta-feira (8), mais de 20 blocos vão para as ruas do município, com o maior circuito de blocos do interior do estado do Rio de Janeiro. Na sexta-feira (9), começa a programação oficial com 28 atrações espalhadas em quatro cantos da cidade: Centro, Werneck, Sebollas e Sardoal.

“Temos uma cultura rica e bem diversa quando o assunto é blocos de Carnaval. Ano passado já viemos nessa ideia do resgate, mas agora em 2024 o reconhecimento se tornou mais nítido. São mais de 20 blocos, entre pagos e gratuitos, que desfilarão nas ruas trazendo suas peculiaridades e diversão para a folia sul-paraibana”, disse a presidente da Fundação Cultural, Giulia Machado.



Dos blocos com temáticas tradicionais, como a tradição da Batalha de Confetes, Banda da Bunda e Blocos das Piranhas até os mais caricatos, como o horripilante Bloco do Terror, o Blocão Unidos do Focinho e o estreante Bloco Smoke. A agenda da folia de rua reunirá todos os gostos, estilos e faixas etárias na maior festa popular do país.

Confira a programação completa:



QUINTA-FEIRA (08)



Bateria Swingueira

Onde: Avenida Paulo Pedro de Lacerda, Bairro Liberdade

Concentração: 15h



Batalha de Confete

Onde: Avenida Marechal Castello Branco, Centro

Concentração: 17h



SEXTA-FEIRA (09)



Bloco do Terror

Onde: Avenida Pref. Bento Gonçalves Pereira, bairro Palhas

Concentração: 21h



Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Sul-Paraibano

Onde: Avenida Beira Rio, Centro

Concentração: 19h30



Bloco Smoke

Onde: bairro Parque Niágara

Concentração: 12h



SÁBADO (10)



Werneck Folia

Onde: Praça do bairro Glória

Concentração: 19h



Inimigos do Fim

Onde: Quadra do bairro Alvorada

Concentração: 14h



Bloco Flanáticos (evento pago)

Onde: Espaço Turl Eventos, no bairro Brocotó

Concentração: 14h

Bloco Portal do Sol (evento pago)

Onde: bairro Portal do Sol

Concentração: 18h



DOMINGO (11)

Sai Como Pode

Onde: Rua do Café, bairro Grama

Concentração: 20h



Bloco das Piranhas Inema

Onde: bairro Inema

Concentração: 14h



Arrastão da Liberdade

Onde: bairro Liberdade

Concentração: 18h

Bloco GRESUE

Onde: quadra do bairro Eldorado

Concentração: 12h



Blocão Unidos do Focinho

Onde: Coreto da Praça Marquês de São João Marcos

Cocnentração: 10h



Unidos do Brocotó

Onde: Travessa José D’Adazzio, bairro Brocotó

Concentração: 15h



SEGUNDA-FEIRA (12)

Mangafolia

Onde: Rua das Palhas, Centro

Concentração: 15h



Banda da Bunda

Onde: Rua Alexandre Abraão, Centro

Concentração: 15h



Bloco das Piranhas Caminho de Dentro

Onde: bairro Caminho de Dentro

Concentração: 14h



Tiradentes Também Bebia

Onde: Praça de Sebollas, 3º distrito de Inconfidência

Concentração: 16h

Unidos de Sardoal

Onde: Espaço Efáta, Sardoal

Concentração: sem horário divulgado



TERÇA-FEIRA (13)



Quentin Quentin

Onde: Travessa Uruguaiana, bairro Palhas

Concentração: 15h



Mamãe Eu Quero

Onde: PIER 12, bairro Jatobá

Concentração: 16h