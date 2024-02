Publicado 24/02/2024 11:37

Paraíba do Sul - A concessionária Águas da Condessa, empresa do Grupo Águas do Brasil, está com inscrições abertas, de 26 de fevereiro até o dia 1º de março, para o processo seletivo do Programa Jovem Aprendiz 2024 em Paraíba do Sul. O programa tem como objetivo capacitar estudantes, facilitando a entrada no mercado de trabalho, e ocorre em parceria com instituições formadoras (CIEE ou rede Cidadã) por meio de cursos profissionalizantes.

Para se inscrever, basta acessar o site do Grupo Águas do Brasi l, na página “Trabalhe Conosco”. O grupo ressalta que acredita no potencial dos jovens e está comprometido em oferecer uma porta de entrada sólida para suas carreiras.

Confira os requisitos:

• Ter entre 16 e 21 anos;

• Ensino Médio completo ou em andamento;

• Documentos obrigatórios: currículo, RG, CPF, certidão de nascimento, PIS, título de eleitor, certificado de reservista (apenas para homens), CTPS, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e comprovante de vacinação Antitetânica, Covid-19 e Hepatite B.