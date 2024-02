Publicado 19/02/2024 19:55

Paraíba do Sul - Nesta terça-feira (20), a Águas da Condessa inicia o segundo trecho das obras do sistema de esgotamento sanitário da Estação de de Tratamento de Esgoto (ETE) que está sendo construída no bairro cerâmica. A obra será realizada sempre de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e conta com o apoio da Guarda Municipal de Paraíba do Sul para o ordenamento do trânsito. A previsão é de que este trecho seja concluído na primeira quinzena de abril. Durante este período, fica proibido o estacionamento de carros do lado ímpar da rua, onde a tubulação será instalada.



Por conta das intervenções, o trânsito na Avenida Marechal Castelo Branco vai estar no sistema pare e siga, do cruzamento com a Rua Dr. Álvaro Costa até a Praça Marquês de São João Marcos, também conhecida como Praça Jardim Velho.



A meta inicial é de atingir 25% de esgoto coletado e tratado em 2025 nesta primeira etapa das intervenções da Estação de Tratamento de Esgoto. A obra traz inúmeros benefícios para a saúde, meio ambiente e qualidade de vida da população sul-paraibana.