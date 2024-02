Prisão foi realizada em ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar. - Foto: Reprodução

Prisão foi realizada em ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar.Foto: Reprodução

Publicado 22/02/2024 12:11

Paraíba do Sul - Uma ação conjunta entre policiais civis e militares resultou na prisão de um homem de 32 anos, apontado como o líder do tráfico de drogas do Parque Morone, em Paraíba do Sul. Segundo as investigações, o acusado possui vasto histórico criminal.

De acordo com a Polícia Civil, em maio de 2014, ele foi autuado duas vezes por tráfico de drogas, sendo flagrado com uma grande quantidade de crack em uma das ocasiões. Depois de ficar preso por quase cinco anos, o acusado saiu da cadeia em 2019, voltou a atuar no tráfico, no bairro Liberdade, e foi preso novamente em 2020, permanecendo até junho de 2023, quando saiu e passou a exercer a liderança do crime no Parque Morone.

O homem foi levado para a 107ª DP.