Quadra poliesportiva será entregue.Foto: Divulgação/Prefeitura de Paraíba do Sul

Publicado 20/02/2024 17:09

Paraíba do Sul - O bairro Glória, em Werneck, irá receber um pacotão de inaugurações no próximo sábado (24). O local terá a entrega da Unidade Básica de Saúde, a revitalização da quadras de esportes e a pavimentação asfáltica de 11 ruas.

“Sábado espero todos lá no bairro Glória a partir das 18h30. Vamos celebrar mais essas conquistas. Após anos colocando a casa em ordem, chegamos ao momento de entregas importantes. Estas são apenas algumas das dezenas de melhorias que pretendemos inaugurar ainda este ano para a população sul-paraibana. Chegou o momento de Paraíba do Sul voltar a sorrir, com muito progresso”, convidou a prefeita Dayse Onofre.



A UBS, que era uma das principais solicitações da população por anos, contará com equipes de Saúde da Família, prometendo melhorar o atendimento e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população do bairro. Com a inauguração da unidade, os moradores terão acesso a consultas médicas, vacinação, acompanhamento de gestantes, exames laboratoriais, dentre outros serviços essenciais para a promoção da saúde e bem-estar.



Além da UBS, será entregue também, a reforma da Quadra Poliesportiva, espaço destinado à prática de atividades físicas e lazer para as crianças, jovens e adultos. A quadra de esportes, que necessitava de atenção para segurança de todos, será um importante equipamento público que contribuirá para a promoção da saúde e integração social dos moradores do bairro Glória.



Outra grande conquista é a pavimentação asfáltica de 11 ruas, que em diversas ocasiões, causavam grandes transtornos aos moradores, principalmente em dias de chuva. Com o asfaltamento, os moradores terão mais conforto e segurança no deslocamento diário.