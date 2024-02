Absorventes gratuitos são disponibilizados pelo SUS. - Foto: Jerônimo Gonzalez/MS

Absorventes gratuitos são disponibilizados pelo SUS.Foto: Jerônimo Gonzalez/MS

Publicado 22/02/2024 11:55

Paraíba do Sul - De acordo com as normas do Ministério da Saúde, o absorvente gratuito está sendo disponibilizado nas farmácias populares do Brasil e já pode ser retirado em Paraíba do Sul. O Programa de Proteção e Promoção da Saúde e da Dignidade Menstrual tem por objetivo oferecer um ciclo de respeito ao público que tem direito ao benefício.

Para retirar o absorvente, basta a pessoa apresentar a autorização emitida no aplicativo Meu SUS Digital e um documento com foto. Os que tiverem dificuldade em gerar o documento, podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou a assistência social como os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).



Saiba quem tem direito:

Pessoas com idade entre 10 e 49 anos de idade (considerada como idade fértil) e que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal.

Além disso, é necessário estar em uma das seguintes situações:

- Estar em situação de vulnerabilidade social extrema (renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa);

- Ser estudante da rede pública de ensino e de baixa renda (meio salário mínimo);

- Estar em situação de rua.



Como retirar o absorvente gratuito:



- Apresentar a autorização emitida no aplicativo Meu SUS digital - Levar documento de identidade com foto e CPF.

Os absorventes podem ser retirados nos seguintes locais:



Drograria e Perfumaria Palhense

Drograria Irmãos Mattos

Drogaria Mattos Junior

Drogasol

Farmacerta

Farmácia Modelo

Farmácia Santa Luzia