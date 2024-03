Local está passando por revitalização. - Foto: Divulgação

Local está passando por revitalização.Foto: Divulgação

Publicado 20/03/2024 23:02

Paraíba do Sul - A Estrada Tiradentes, em Paraíba do Sul, está passando por reformas, em investimento de cerca de R$ 12,5 milhões de reais para a pavimentação e drenagem do local. Parte da antiga Estrada Real, que foi rota do ouro entre Minas Gerais e os portos do Rio de Janeiro e Paraty, a estrada tem 5,8 quilômetros de extensão.

Esperada há mais de 40 anos, a obra de revitalização da rodovia inclui a construção de uma ponte de concreto estrutural, que vai substituir a antiga estrutura de madeira no local. Com 13 metros de largura e 10 de comprimento,o novo acesso vai trazer mais segurança para os motoristas.

O secretário de Estado de Infraestutura e Obras Públicas ( SEIOP), Uruan Andrade, destacou que a obra, além de melhorar o acesso ao turístico distrito de Sebollas, vai permitir que as famílias da região possam chegar com mais rapidez e segurança a postos médicos e hospitais de Itaipava, em Petrópolis.



"Fomentar o desenvolvimento de municípios do Interior está entre as prioridades do governo Cláudio Castro. Eram obras esperadas pela população há muitos anos, que irão ajudar não apenas na melhoria da qualidade de vida da população, mas resgatando o desenvolvimento de uma região de importância histórica e turística", afirmou Uruan Andrade.