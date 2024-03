Base fica localizada na UBS Werneck. - Foto: Divulgação

Base fica localizada na UBS Werneck.Foto: Divulgação

Publicado 14/03/2024 23:26 | Atualizado 14/03/2024 23:29

Paraíba do Sul - Neste sábado (16), a partir das 18h30, a Prefeitura de Paraíba do Sul apresenta o segundo ciclo de entrega do “Pacotão de Obras” no distrito de Werneck. Dentre os pontos altos da noite de inaugurações, a nova base descentralizada do SAMU, que estará localizada na UBS Werneck, chegará para ampliar a capacidade de atuação no município e reduzir o tempo de espera nos atendimentos para os moradores dos bairros mais afastados do Centro, que dependiam da única base da cidade, situada no Centro.



A unidade funcionará 24 horas com uma equipe composta por condutores-socorristas, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, todos capacitados em atendimento de urgência de natureza traumática, clínica, pediátrica, obstétrica e psiquiátricas. Através do número 192, o SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que atende os casos de urgência e emergência.



“O objetivo desta nova base é enxugar a demanda nos distritos “rio acima”, ou seja, os distritos de Vila Salutaris e Werneck, que compreendem 18 bairros sul-paraibanos. A existência de mais uma base vai melhorar bastante a qualidade do serviço e proporcionar uma maior agilidade nos atendimentos”, afirmou a secretária de Saúde, Elisangela Mafra.



A nova base estará localizada na UBS Werneck, que passa por uma extensa revitalização em suas estruturas, como pinturas, reparos e melhorias na parte de humanização no atendimento e cuidado aos pacientes. Com isso, a população do bairro se prepara para receber uma nova estrutura mais moderna que visa atender às demandas da comunidade em um ambiente confortável para a prestação de serviços de saúde de qualidade.