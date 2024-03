Vagas são para Miguel Pereira, Paraíba do Sul e Areal. - Foto: Divulgação

Publicado 12/03/2024 17:59 | Atualizado 12/03/2024 20:47

Paraíba do Sul - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, está com inscrições abertas para cursos de Qualificação Profissional no Centro-Sul Fluminense. Ao todo são 60 vagas destinadas a mulheres em situação de vulnerabilidade ou vítimas de violência.A iniciativa faz parte do Programa Pronatec Mulheres Mil. As inscrições devem ser feitas presencialmente, até 15 de março.

Podem se candidatar mulheres a partir de 16 anos que se encontrem em situação de vulnerabilidade social ou sejam vítimas de violência, residentes em áreas com infraestrutura precária. O encaminhamento das candidatas pode ser feito através dos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs e CIAMs) ou outros órgãos de políticas para mulheres.

As aulas serão ministradas nos polos Faetec localizados em Miguel Pereira, Paraíba do Sul e Areal. O curso disponível nas unidades é o de Agente de Recepção e Reservas em Meio de Hospedagem.

Para efetuar a matrícula, as interessadas devem comparecer à unidade da Faetec escolhida, portando RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e a ficha de matrícula fornecida pelo CEAM ou CIAM. O início das aulas está previsto para 18 de março.

Lista de vagas:

- FAETEC MIGUEL PEREIRA

Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem – 20 vagas

Local de inscrição: Casa dos Direitos da Mulher Daniella Perez

Rua General Ferreira do Amaral, 94 – Centro

Telefone: (24) 93500-0079

- FAETEC PARAÍBA DO SUL

Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem – 20 vagas

Local de inscrição: Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS Alair Pedroso

Praça Marquês de São João Marcos 61, Centro

Telefone: (24) 2263 5554

- FAETEC AREAL

Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem – 20 vagas

Local de inscrição: CRAS Centro

Rua Amaral Peixoto 1164, Centro

Telefone: (24) 2257-9727