Base do Samu faz parte das obras.Foto: Divulgação

Publicado 27/03/2024 21:57

Paraíba do Sul - A segunda etapa de entrega das obras de recuperação dos bairros sul-paraibanos terá mais um pacote de inaugurações no distrito de Werneck, no sábado (6), a partir das 19h. Desta vez, a parte mais central do distrito foi a beneficiada com mais cinco intervenções nas áreas de urbanismo, mobilidade urbana, cultura e lazer.

“Há tempo de plantar e há tempo de colher; este agora é o tempo da colheita. Investimos e agimos diretamente em pontos centrais da cidade, com o foco no incentivo ao turismo e no comércio. Posteriormente, viemos aos bairros sul-paraibanos dando dignidade a um povo que ansiava por anos por essas ações. Essa é uma conquista em conjunto, que temos orgulho de termos conseguido juntos. Chegou a hora de Paraíba do Sul voltar a crescer”, explicou a prefeita Dayse Onofre.

Fazem parte da lista de obras a revitalização da praça central do bairro, com requalificação do local e implementação de novos aparelhos, além da entrega de mais 16 ruas asfaltadas. A transformação proporcionará à comunidade um novo local de lazer e convivência para os moradores da localidade, levando qualidade de vida e lazer gratuito para a população. O ponto revitalizado possui agora um parquinho infantil totalmente requalificado, nova iluminação, além da construção de um espelho d'água.

Além disso, uma nova iniciativa chega para somar com a qualidade de vida da população. A Prefeitura de Paraíba do Sul inicia, juntamente com o pacote de obras, o projeto de climatização dos principais pontos e abrigos de ônibus municipais. Além dos aparelhos de ar condicionado, os novos abrigos terão fechamento em vidro e cortina de ar, afim de potencializar a climatização. Dentro do projeto, os locais ainda ganharão reformas de acessibilidade nos banheiros públicos, pintura e iluminação.

As ações ainda contemplam a reforma da histórica Estação Ferroviária, construída inicialmente em 1898, e o Centro de Cultural instalado ao lado, que servirá de abrigo para os artesãos locais e também cederá espaço para comerciantes locais. “Esses prédios históricos estão ligados tanto com a história do município quanto com a história da formação da região através da linha ferroviária. Resgatar esses pontos é não deixar se perder no tempo quem somos e de onde viemos. Isso Paraíba do Sul tem feito com excelência”, disse a presidente da Fundação Cultural, Renata Letra.

Na parte cultural, o distrito ainda ganhará um novo Ponto de Cultural que incluirá diversas atividades gratuitas para a população. Salas destinadas a capacitação e lazer farão parte do espaço localizado no Distrito. Nelas estão incluídas salas para aula de dança, corte e costura, informática, capacitação profissional, biblioteca e salão para corte de cabelo.