Ponto de entrega do programa.Foto: Divulgação/Águas da Condessa

Paraíba do Sul - Com o objetivo de incentivar o descarte do óleo de cozinha usado, foi criado o Programa Trata Óleo, desenvolvido pelo Grupo Águas do Brasil. O programa foi implantado em Paraíba do Sul há um ano, na concessionária Águas da Condessa, e os primeiros 146 litros de óleo arrecadados foram entregues à Cooperoleo, empresa parceira e responsável pelo tratamento adequado do resíduo.

“O programa Trata Óleo é uma ferramenta fundamental, já que muitas pessoas não sabem o que fazer com o óleo de cozinha usado. Este ano, mais pontos de coleta serão instalados para que possamos incentivar e conscientizar cada vez mais a população sobre os perigos desta substância para o meio ambiente, e os danos causados à rede de esgoto”, destacou o diretor da concessionária Águas da Condessa, João Henrique Tebyriça de Sá.



Atualmente, o programa Trata Óleo conta com dois Pontos de Entrega Voluntária (PEV) em Paraíba do Sul. Um na sede da concessionária Águas da Condessa e outro na Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário. A previsão é que, até o mês de abril, outros cinco PEVs sejam instalados em diferentes locais da cidade, em parceria com a Prefeitura de Paraíba do Sul.



“Além da preservação do meio ambiente, a cada dois litros de óleo usado doado, o morador leva para casa um detergente de 500 ml ou um pote de sabão em pasta, produtos fabricados a partir do óleo de cozinha. A troca é um incentivo a mais para separar e doar o óleo de cozinha para o Programa Trata Óleo”, ressaltou a líder de Sustentabilidade de Águas da Condessa, Simone Ramos da Silva.



Confira os endereços dos pontos de entrega voluntária do Programa Trata Óleo em Paraíba do Sul



Sede Águas da Condessa - Praça Garcia, 20, Centro.



Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário - Rua Visconde da Paraíba, 61, Vila Nicolau Melick.