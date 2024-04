Ocorrência foi registrada na 107ª DP, em Paraíba do Sul. - Foto: Reprodução

Ocorrência foi registrada na 107ª DP, em Paraíba do Sul.Foto: Reprodução

Publicado 01/04/2024 19:16

Paraíba do Sul - Na última quinta-feira (28), um homem foi preso pela Polícia Civil acusado de atuar no tráfico de drogas dos bairros Santa Josefa e Liberdade, em Paraíba do Sul. A ação ocorreu após ação integrada de inteligência.

Segundo os agentes, o criminoso já havia sido preso quatro vezes por tráfico de drogas e, também, já foi indiciado por homicídio. Em fevereiro deste ano, outro criminoso que atuava juntamente com o indivíduo foi capturado depois de gravar um vídeo e publicar nas redes sociais contra um grupo rival.