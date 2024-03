Abrigo terá diversos itens para conforto dos passageiros. - Foto: Divulgação

Abrigo terá diversos itens para conforto dos passageiros.Foto: Divulgação

Publicado 29/03/2024 22:38

Paraíba do Sul - A Prefeitura de Paraíba do Sul iniciou, juntamente com o “Pacotão de Inaugurações”, o projeto de climatização dos principais abrigos de passageiros da cidade. Segundo o Detro-RJ, a cidade é a primeira do Estado a adotar a iniciativa que promove conforto e segurança nos pontos de ônibus sul-paraibanos.

Além dos aparelhos de ar condicionado, os novos abrigos terão fechamento em vidro e cortina de ar, afim de potencializar a climatização dos pontos. Dentro do projeto, os locais ainda ganharão reformas de acessibilidade nos banheiros públicos, pintura e iluminação. Televisores de LED também serão instalados.

“Começaremos no terminal de Werneck, bem no centro do distrito. Posteriormente, iremos para os terminais do Centro da cidade, onde há a maior movimentação de passageiros, os abrigos em frente à Praça Garcia e do Bramil Avenida”, disse a secretária de Transporte, Obras e Projetos, Natália Marques.

O novo equipamento trará mais conforto para as pessoas que embarcam e desembarcam diariamente nos locais, tornando a experiência segura e agradável. “Estando protegidos da exposição da chuva e do sol, esse novo projeto vai auxiliar todos os passageiros que saem diariamente de todas as partes da cidade”, finalizou a secretária da pasta responsável.