Festa ocorre no próximo fim de semana. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Paraíba do Sul

Publicado 17/04/2024 13:43

Paraíba do Sul - O vilarejo da Inconfidência, Sebollas, terceiro distrito de Paraíba do Sul, terá entre os dias 19 e 21, a 8ª edição da festa "Sebollas Cultural". Comemorada em alusão ao feriado de Tiradentes, a agenda das festividades anuncia três dias de programação com mais de 15 atrações regionais, feira gastronômica e desfile cívico.

O Sebollas Cultural é um dos maiores destaques da agenda sul-paraibana, arrastando uma multidão durante os três dias de festa, movimentando a economia e atraindo turistas de todas as partes do Brasil. As festividades deste ano começam na sexta-feira, com abertura oficial prevista para as 17h, no centro do distrito, e dura até o domingo do feriado de Tiradentes.



Confira a programação:

Dia 19

17h – Abertura Oficial

18h - M3 Trio

20h – Fábio Gama

22h – Kaio Trio



Dia 20

07h30 – Largada do Forge Trail Run

Chegada da corrida entre 9h e 11h

14h – Premiação da corrida

18h – Santa Missa

19h – Pronunciamento das Autoridades

19h30 – Desfile Cívico

20h - Baianinha

21h – Show com Thiago Alves

23h – Show com Tribo de Gonzaga



Dia 21

11h - Santa Missa

12h - Show Fabiana Alonso MPB Acústico e Tito Aranha Violão

17h - Pato Roco

18h - Show com Toni Nascimento

20h - Show com Claudiney a Potência do Forró