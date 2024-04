Interdição deve durar cerca de 90 dias - Foto: Divulgação/Águas da Condessa

Interdição deve durar cerca de 90 diasFoto: Divulgação/Águas da Condessa

Publicado 12/04/2024 22:07

Paraíba do Sul - A concessionária Águas da Condessa segue com as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro, em construção no bairro Cerâmica. A próxima fase dos trabalhos começa na próxima segunda-feira (15) e a Rua Rangel Pestana estará completamente interditada para o trânsito de veículos, desde a altura da Rua Dr. Valdemar T. de Morais até a Avenida Marechal Castelo Branco, no cruzamento com a Rua Dr. Álvaro Costa. A previsão é de que a interdição dure 90 dias, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30.



A Águas da Condessa informa ainda que, por conta da proximidade das festividades na Praça Marquês de São João Marcos, previstas para os dias 26, 27 e 28 de abril, as obras na Avenida Marechal Castelo Branco serão paralisadas temporariamente. A concessionária vai manter apenas os serviços de recomposição do pavimento. A previsão é de que as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na Avenida Marechal Castelo Branco sejam retomadas no dia 29 de abril.