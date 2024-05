Obras na Av. Marechal Castelo Branco. - Foto: Divulgação/Águas da Condessa

Obras na Av. Marechal Castelo Branco.Foto: Divulgação/Águas da Condessa

Publicado 03/05/2024 13:48

Paraíba do Sul - A concessionária Águas da Condessa vai realizar, nos dias 7 e 8 de maio, uma intervenção emergencial, na altura do número 765, da Avenida Marechal Castelo Branco. Por conta disso, a via ficará interditada para o trânsito de veículos, das 7h às 18h30. A concessionária orienta que os motoristas utilizem a Rua Marechal Floriano Peixoto como via alternativa.

A intervenção faz parte do Sistema de Esgotamento Sanitário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro, que está sendo construída no bairro Cerâmica e vai beneficiar, em um primeiro momento, cerca de 10 mil moradores de Paraíba do Sul.