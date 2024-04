Prisão foi realizada por agentes da 107ª DP. - Foto: Pcerj

Prisão foi realizada por agentes da 107ª DP.Foto: Pcerj

Publicado 18/04/2024 14:56

Paraíba do Sul - Nesta terça-feira (16), a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra um homem, de 61 anos, acusado de estuprar a própria filha por três anos, em Paraíba do Sul. O indivíduo foi encontrado em uma área de mata.

De acordo com as investigações, o autor abusou sexualmente de sua própria filha no período em que ela tinha entre 9 e 12 anos. Na época, ele confessou o crime e, em depoimento, contou detalhes sobre atos que cometeu de forma reiterada.



Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória. Por este crime, o acusado foi condenado em definitivo a uma pena de 16 anos de prisão em regime fechado.