Ação foi realizada por agentes da 107ª DP.Foto: PCERJ

Publicado 20/04/2024 15:29

Paraíba do Sul - Policiais civis da 107ª DP, com o apoio de policiais militares, prenderam três homens apontados como traficantes em Paraíba do Sul. A ação foi realizada na quinta-feira (18).

As prisões ocorreram após ações integradas de inteligência da Polícia Civil. Contra dois dos homens presos, foram cumpridos mandados de prisão. Já o outro, foi autuado em flagrante por estar carregando 36 pedras de crack.