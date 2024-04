Ponto de hidratação foi instalado no evento. - Foto: Divulgação/ Águas da Condessa

Publicado 24/04/2024 12:54

Paraíba do Sul - A Águas da Condessa esteve presente, no último fim de semana, no Sebollas Cultural, promovido pela Prefeitura de Paraíba do Sul. Foram três dias de festa na Praça de Sebollas, onde a concessionária instalou um ponto de hidratação para que os moradores e visitantes pudessem se refrescar durante o evento.



Além da programação musical e das comidas típicas, o público teve a oportunidade de conferir os artesanatos, cervejas e cachaças produzidas na região. A oitava edição do Sebollas Cultural terminou no domingo (21), feriado de Tiradentes.



O local onde a festa é tradicionalmente realizada abriga o Museu Sacro Histórico Tiradentes. Aberto há 52 anos, reúne imagens sacras de Aleijadinho, famoso escultor, entalhador e arquiteto da época do Brasil colonial, além de outros elementos que ajudam a contar a história da região e do movimento de libertação promovido pelos inconfidentes.