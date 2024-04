25º Encontro Nacional de Motociclistas. - Foto: Divulgação

Publicado 22/04/2024 14:17

Paraíba do Sul - Na próxima sexta-feira (26), começa a 25ª edição do Encontro Nacional de Motociclistas Sediado na Praça Marquês de São João Marcos (Jardim Velho), o evento se estenderá por todo fim de semana e pretende movimentar a cidade com visitantes de todas as partes do Brasil. A festividade reúne os apaixonados pela vida sobre duas rodas e aos amente do rock n’roll. A programação musical promete muita música de qualidade com 14 atrações divididas nos três dias de programação.

“Estamos construindo, em parceria com os envolvidos no evento, uma edição inesquecível. Com uma boa estrutura, iluminação, segurança e mobilidade. O Encontro de Motociclistas é um forte evento na agenda municipal e impulsiona o Turismo, uma das principais atividades econômicas de Paraíba do Sul”, disse o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Thalyson Bitencour.

Confira a programação:

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA- (26)

19h30 - MOSQUITO ELÉTRICO

21h30 – UNDERDOG

23h30 - HELENADETROIA ROCK

SÁBADO (27)

13h00 - CÓDIGO (32)

15h00 - BEETHEAD

17h00- TRITON

18h00 - SHOW DE WHEELING

20h00 - INTERCEPTOR V8

22h00 - THUNDEROCK

00h - TUKAS BAND

DOMINGO (28)

14h30 - O ATTO

16h30 -M3 TRIO

18h30 - TRITON

20h30 -KAIO PINHEIRO TRIO

A 25ª edição do Encontro Nacional de Motociclistas é uma realização do motoclube Raposas do Asfalto, com apoio da Prefeitura de Paraíba do Sul.