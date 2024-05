Hospital receberá verba federal. - Foto: Divulgação

Hospital receberá verba federal.Foto: Divulgação

Publicado 24/05/2024 21:41

Paraíba do Sul - Uma notícia aguardada com ansiedade por Paraíba do Sul se concretizou: a Emenda Parlamentar da Deputada Federal Rosângela Gomes, no valor de R$ 1 milhão, foi oficialmente depositada na conta do Fundo Municipal de Saúde, aguardando agora a transferência para a Irmandade Nossa Senhora da Piedade, beneficiando diretamente o hospital de Paraíba do Sul.

A promessa, feita durante uma visita à instituição ao lado do gestor público Júlio Canelinha, agora se torna realidade, trazendo esperança para a cidade. Rosângela Gomes, Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, demonstrou sensibilidade e abriu as portas de seus gabinete para o lugar.

Em suas redes sociais, a equipe do hospital expressou profunda gratidão à Deputada Rosângela Gomes e ao gestor público Júlio Canelinha por sua dedicação e compromisso com a saúde da população Sul Paraibana. O apoio prestado foi fundamental para viabilizar essa importante contribuição, que certamente beneficiará muitos pacientes e fortalecerá os serviços de saúde na região.

O assessor parlamentar, Wallace Bernardes, também recebeu um agradecimento especial pela sua essencial atuação no acompanhamento do processo junto ao Ministério da Saúde, garantindo que a emenda fosse direcionada de forma eficiente e transparente para o Hospital Nossa Senhora da Piedade.

Em suas palavras, Canelinha reiterou o compromisso de seguir na luta para auxiliar cada vez mais o hospital, ressaltando a importância da união de forças e parcerias para vencer os desafios. “Saúde não espera e é nossa prioridade”, ressaltou.