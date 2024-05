Loja da Águas da Condessa. - Foto: Divulgação/Águas da Condessa

Loja da Águas da Condessa.Foto: Divulgação/Águas da Condessa

Publicado 08/05/2024 18:25 | Atualizado 08/05/2024 18:25

Paraíba do Sul - A concessionária Águas da Condessa promove, até o dia 15 de maio, a Campanha SOS Rio Grande do Sul. A iniciativa tem o objetivo de arrecadar donativos para o estado - que foi atingido por fortes chuvas, deixando milhares de pessoas desalojadas e desabrigadas – e reafirma o compromisso da empresa com a responsabilidade social, com o voluntariado, e está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Grupo já realizou a doação de 17.535 litros de água mineral e está apoiando na doação de sabão, como uma iniciativa do Programa Trata Óleo. Os participantes podem doar: roupas e calçados para adultos e crianças, fraldas, produtos de higiene pessoal e de limpeza, água mineral, roupas de cama e banho, e ração para cães e gatos. As roupas devem estar limpas e em bom estado de conservação.

O ponto de coleta é na Praça Garcia, 20, Centro – Paraíba do Sul