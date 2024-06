Águas da Condessa participou do evento - Foto: Divulgação

Águas da Condessa participou do eventoFoto: Divulgação

Publicado 17/06/2024 18:51

Paraíba do Sul - A Águas da Condessa participou do IV Feirão Limpa Nome no Entrerriense Futebol Clube, em Três Rios, de 5 a 7 de junho. A concessionária ofereceu condições especiais para negociação de débitos, com pagamento e parcelamento facilitados. Foram realizados 17 atendimentos, entre consultas e negociações de débitos.

O evento é promovido anualmente pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Três Rios, em parceria com o PROCON e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

“Fazemos questão de participar do Feirão Limpa Nome para levar condições especiais de negociação e nos aproximarmos da população de Paraíba do Sul, reforçando o nosso compromisso de ofertar serviços de excelência”, ressaltou a coordenadora Comercial da Águas da Condessa, Ana Paula Espoti.