Sala de aula. - Foto: Vecteezy

Sala de aula.Foto: Vecteezy

Publicado 07/06/2024 17:59 | Atualizado 07/06/2024 18:07

Paraíba do Sul - O município de Paraíba do Sul ficou classificado entre as cidades com pior desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2021, último ano divulgado. Com o ensino fundamental sendo avaliado, Paraíba do Sul teve nota média de 5,2 para os anos iniciais e de 4,9 para os anos finais.

No desempenho referente aos anos iniciais, o município, com nota de 5,2 ficou com a 14ª pior avaliação, entre as 91 cidades avaliadas. A pior nota foi de Duque de Caxias, com 4,3. A nota de Paraíba do Sul ficou abaixo da meta estabelecida pelo Ideb, que era de 6,0 para os os anos iniciais do ensino fundamental.

Entre os anos finais, a nota de Paraíba do Sul foi de 4,9, ficando na 35ª colocação, entre 76 municípios avaliados. Os piores foram Duque de Caxias e São João da Barra, com 3,8. No Ensino Fundamental II, a nota também não alcançou a meta do Ideb, que era de 5,5.