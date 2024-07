Visita de alunos - Foto: Divulgação/Águas da Condessa

Publicado 01/07/2024 21:45

Paraíba do Sul - Em comemoração ao mês do Meio Ambiente, Águas da Condessa, em parceria com as Secretarias do Ambiente e Desenvolvimento Agrário, e de Educação e Ciência, promoveu, no dia 21 de junho, a visita de alunos da Escola Municipal Norberto Leal à Estação de Tratamento de Água (ETA) Paraíba do Sul. Cerca de 50 estudantes e professores do Ensino Fundamental II puderam conhecer de perto todo processo de tratamento.

“Foi mais do que uma visita, foi uma aula. Os alunos conheceram de perto todas as etapas e processos para limpar a água que abastece a cidade e que sai pelas torneiras das casas. Agradecemos a Águas da Condessa e seus colaboradores pelo acolhimento, parceria e por abrir as portas para o aprendizado de nossos alunos”, destacou o diretor da Escola Municipal Norberto Leal, Rafael Bahia.

A visita faz parte das ações do Programa Olhar Ambiental, desenvolvido pela Águas da Condessa, que proporciona idas à unidade de tratamento de água como forma de aproximar a concessionária da população e divulgar o importante trabalho realizado. Para agendar uma visita, basta entrar em contato pelo telefone (24) 99864-5603 ou pelo e-mail olharambiental@aguasdacondessa.com.br.

“As visitas do Programa Olhar Ambiental são gratuitas e nossos colaboradores acompanham os visitantes para explicar todo o processo realizado na água, desde a captação até a distribuição. Com os conhecimentos compartilhamos, plantamos a semente de um futuro mais sustentável e consciente”, destacou a líder de Sustentabilidade, Simone Ramos.