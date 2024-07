Material entorpecente apreendido - Foto: Divulgação/38º BPM

Publicado 07/07/2024 08:38

Paraíba do Sul - A Polícia Militar, na última quinta-feira (4), apreendeu drogas escondidas em um terreno baldio no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul. A ação ocorreu após denúncias de tráfico de drogas na localidade.

Ao todo, foram encontradas pelo 38º BPM, 39 tiras de maconha e oito pedras de crack. O material estava dentro de uma sacola escondida no terreno. Nenhum suspeito foi encontrado e o material foi apresentado na 107ª DP.