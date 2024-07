ETE Centro - Foto: Divulgação/Águas da Condessa

Publicado 06/07/2024 13:38

Paraíba do Sul - As obras da primeira Estação de Tratamento de Esgoto de Paraíba do Sul, a ETE Centro, construída pela concessionária Águas da Condessa, estão avançando. Após a conclusão das etapas de terraplanagem e fundação, as obras entraram na fase de construção civil. Estruturas essenciais como o pré-tratamento, edifício de tratamento de lodo e biorreator já estão ganhando forma, marcando um importante progresso do projeto.

Em paralelo, a concessionária Águas da Condessa segue com a instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário, que vai levar o esgoto da população sul-paraibana para ser tratado na ETE Centro.

“O andamento das obras da ETE Centro representa um marco significativo para Paraíba do Sul, que, em breve, vai contar com tratamento de esgoto. Com a conclusão da primeira etapa das intervenções, esperamos atingir a meta inicial de 25% de esgoto coletado e tratado. Isso trará inúmeros benefícios para a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida da população sul-paraibana”, afirmou o diretor da Águas da Condessa, João Henrique Tebyriça de Sá.

Após a primeira etapa, está prevista, ainda, uma fase de ampliação. No total, serão dois biorreatores e projeção para atender 90% da população sul-paraibana com coleta e tratamento de esgoto, até 2033, atendendo às metas previstas no Marco Legal do Saneamento Básico. A unidade terá capacidade média total para tratar até 5 milhões de litros de esgoto por dia.

As obras estão sendo realizadas pela Tigre Água e Efluentes e pela Carioca Engenharia com o que há de mais moderno em tecnologia, desde a construção da unidade até a operação.

“A ETE tem uma estrutura verticalizada, que ocupa um espaço 75% menor do que as estações de tratamento de esgoto convencionais, com alta eficiência no tratamento. A ETE Centro é um projeto moderno, tecnológico e sustentável que, certamente, vai trazer inúmeros benefícios para a população e para o meio ambiente”, destacou a supervisora de Engenharia da Águas da Condessa, Fernanda de Almeida.