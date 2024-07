Operação Lei Seca - Foto: Divulgação/Segov

Publicado 09/07/2024 08:43

Paraíba do Sul - Neste fim de semana, a Operação Lei Seca esteve presente em diversos municípios do Rio de Janeiro. Em Paraíba do Sul, entre sexta-feira (5) e sábado (6), 56 condutores foram flagrados misturando bebida alcoólica e direção.

Na sexta-feira, foram 126 condutores abordados, sendo que 25 haviam consumido bebida alcoólica, ou seja, 20% do total, sendo o município do interior com a maior taxa de alcoolemia. No sábado, o número foi ainda maior, com 23% dos abordados estando nesta situação, sendo 136 casos analisados e 31 infratores.

No geral, a Operação Lei Seca autuou 513 infratores entre sexta e domingo em todo o Estado do Rio. Nas 34 ações da Operação realizadas no final de semana, foram analisados um total de 3.263 condutores. O relatório gerou uma taxa total de alcoolemia de 15,8%.