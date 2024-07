Renegociação de dívidas - Foto: Divulgação

Renegociação de dívidasFoto: Divulgação

Publicado 10/07/2024 22:48

Paraíba do Sul - A concessionária Águas da Condessa vai estar na feira Liquida PS 2024, com condições especiais para negociações de débitos. O evento será realizado entre os dias 11 e 14 de julho, na Praça Garcia, no Centro de Paraíba do Sul.

Águas da Condessa terá um estande no local, onde os clientes poderão negociar as suas dívidas com condições diferenciadas, além de isenção de taxa de religação e descontos de 50% em novas ligações residenciais de água (para categoria residencial) com parcelamento em até 10 vezes.

“A Liquida PS é a maior feira de negócios da região e a Águas da Condessa faz questão de participar, levando condições especiais de negociação. Nosso intuito é, cada vez mais, nos aproximarmos da população de Paraíba do Sul, não só com serviços de saneamento básico, mas com ações que façam a diferença na vida dos moradores”, destacou a coordenadora Comercial da concessionária, Ana Paula Esposti.

No estande da empresa, os clientes vão poder saber mais sobre as ações que a concessionária vem desenvolvendo em Paraíba do Sul ao longo dos últimos três anos e ver de perto a simulação do funcionamento de uma Estação de Tratamento de Água (ETA). O Programa Trata Óleo também vai estar presente e os visitantes poderão depositar óleo de cozinha usado em uma bombona que estará disponível no evento.