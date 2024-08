Lançamento da candidatura à Prefeitura - Foto: Divulgação

Publicado 08/08/2024 14:53

Paraíba do Sul - Em um evento que reuniu mais de duas mil pessoas, o clube social de Paraíba do Sul foi palco de um importante encontro político neste sábado. Júlio Canelinha e Gil Leal, definidos em convenção partidária como candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, lançaram oficialmente suas candidaturas em um evento que reuniu lideranças políticas e apoiadores.

Júlio Canelinha, candidato a prefeito pelo União Brasil, e Gil Leal, ex-prefeito e atual candidato a vice-prefeito pelo MDB, são os nomes que encabeçam a chapa que promete trazer mudanças significativas. A coligação conta com o apoio de seis partidos: União Brasil, MDB, PDT, PP, Solidariedade e PMB, formando uma base sólida com 84 candidatos a vereador.

O evento contou com a presença de figuras políticas de destaque, como a Deputada Federal Rosângela Gomes, a Secretária de Estado de Cultura, Danielle Barros, e os prefeitos Gutinho e André Português, de Areal e Miguel, respectivamente. Além disso, vereadores locais como André Salgueiro, Leo Corrêa, Canela, João Madalena e Diogo Jacaré, presidente da Câmara dos Vereadores, marcaram presença, reforçando o apoio à chapa Canelinha-Leal.

Durante o encontro, os candidatos destacaram suas propostas para o futuro de Paraíba do Sul, enfatizando a importância da união e do trabalho para o desenvolvimento do município. "Estamos aqui para construir uma cidade melhor para todos. Nossa coligação é forte e está comprometida com o progresso e a melhoria da qualidade de vida", afirmou Júlio Canelinha.

Gil Leal, por sua vez, ressaltou a importância da experiência administrativa e da renovação política. "Nossa parceria representa o equilíbrio entre a experiência e a inovação. Estamos prontos para enfrentar os desafios e fazer de Paraíba do Sul uma cidade de oportunidades para todos", disse o ex-Prefeito.

A presença da população e o apoio de lideranças políticas locais e estaduais demonstram a força da candidatura de Canelinha e Leal, que seguem firmes na corrida eleitoral com uma coligação ampla e diversificada.