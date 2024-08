Obras da ETE Centro - Foto: Divulgação

Obras da ETE CentroFoto: Divulgação

Publicado 01/08/2024 12:15 | Atualizado 01/08/2024 12:28

Paraíba do Sul - A Águas da Condessa inicia, nesta quinta-feira (1º), mais uma etapa das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro. Esta etapa das intervenções será realizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, entre a Avenida Marechal Castelo Branco e a Rua Benjamin Constant. A previsão é de que as obras sejam finalizadas até o dia 23 de agosto.

O trecho ficará interditado para o trânsito de veículos das 7h às 19h, com liberação apenas para moradores e pedestres. A rota ônibus que atende o local está sendo desviada pela Rua Doutor Álvaro Costa.

A intervenção faz parte do Sistema de Esgotamento Sanitário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro, que está sendo construída no bairro Cerâmica e vai beneficiar, em um primeiro momento, cerca de 10 mil moradores de Paraíba do Sul. A meta inicial é atingir 25% de esgoto coletado e tratado até 2025, com inúmeros benefícios para a saúde, meio ambiente e qualidade de vida da população sul paraibana.