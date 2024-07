Loja da Águas da Condessa - Foto: Divulgação/Águas da Condessa

Publicado 28/07/2024 10:02

Paraíba do Sul - A Águas da Condessa, uma empresa do Grupo Águas do Brasil, prorrogou as inscrições para o seu Programa de Estágio 2024 e ampliou áreas de atuação para os estagiários. As inscrições vão até o dia 31 de julho, com oportunidades para as áreas de Administração, Economia, Gestão Comercial, Engenharia Civil, Técnico em Edificações e Engenharia de Produção, com foco em jovens talentos que desejam ingressar no mercado de trabalho e contribuir para o setor de saneamento.

Os estagiários selecionados terão a oportunidade de participar de um programa de desenvolvimento profissional, com uma carga horária de 6 horas diárias, ao longo de até dois anos. Além disso, receberão bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição.

Os interessados podem se inscrever e obter mais informações no site