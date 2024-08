Obras na Avenida Marechal Castelo Branco - Foto: Divulgação

Publicado 12/08/2024 14:43 | Atualizado 12/08/2024 14:45

Paraíba do Sul - Nesta segunda-feira, a Águas da Condessa inicia as obras de mais um trecho do Sistema de Esgotamento Sanitário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro, na Avenida Marechal Castelo Branco. A previsão é de que o trabalho seja finalizado até o dia 30 de setembro.

As intervenções serão realizadas do lado ímpar da avenida e terão início na altura do número 461, próximo à rotatória, e seguem até o fim da Avenida Marechal Castelo Branco, próximo à sede do 38° Batalhão de Polícia Militar. Durante o trabalho, os trechos ficarão completamente interditados para o trânsito de veículos, das 7h às 18h30.

A concessionária realiza, simultaneamente, obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na Rua Marechal Floriano Peixoto, entre a Avenida Marechal Castelo Branco e a Rua Benjamin Constant. As intervenções neste trecho devem terminar até o dia 23 de agosto.

O Sistema de Esgotamento Sanitário faz parte das obras da ETE Centro, que está sendo construída no bairro Cerâmica e vai atender, em um primeiro momento, cerca de 10 mil moradores de Paraíba do Sul. A meta inicial é atingir 25% de esgoto coletado e tratado até 2025, com inúmeros benefícios para a saúde, meio ambiente e qualidade de vida da população sul paraibana.